В Госдуме раскрыли, почему Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным Депутат Журова: Макрон мог заявить о готовности к диалогу из-за событий в Крыму

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Президент Франции Эммануэль Макрон мог заявить, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, из-за событий в Севастополе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, Россия всегда открыта к разговору, но на своих условиях.

Парламентарий объяснила, что, возможно, мировые политики увидели атаку ВСУ на пляж Севастополя, который не является военным объектом. Может быть, именно после увиденного лидер Франции заявил, что хочет возобновить диалог с Россией.

Возможно, именно эти события подтолкнули Макрона к тому, чтобы опять говорить, что он готов к диалогу, если это так, то это может только приветствоваться. Если он только доведет это до конца, а не опять «позаигрывает» с Зеленским и на этом все закончится. Мы всегда открыты к диалогу, но на наших условиях, — добавила депутат.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Владимиром Путиным. Он также подтвердил, что в последние месяцы лидеры двух стран не общаются. Макрон допустил, что может поговорить с российским президентом по разным темам, например обсудить атомные электростанции или что-то еще.