В Госдуме назвали плюсы и минусы открытия бизнеса в пенсионном возрасте Депутат Чаплин: у пенсионеров-предпринимателей может вырасти пенсия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пенсионеру, задумавшему открыть свое дело, стоит подумать о плюсах и минусах такого шага, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что пожилые люди смогут увеличить размер пенсии за счет дополнительного перечисления страховых взносов, однако для них не предусмотрены дополнительные льготы при открытии ИП — они тоже платят налоги, а также делают медицинские и пенсионные отчисления.

Пенсионеры могут увеличить себе размер пенсии за счет дополнительного перечисления страховых взносов, причем это отразится и на пенсии, когда они приобретут статус неработающего пенсионера. Теперь о минусах. Как только пенсионер приобретает статус ИП, он автоматически становится работающим пенсионером и теряет ежегодную индексацию пенсии, — сообщил Чаплин.

Он добавил, что пенсионер в статусе ИП лишается региональных доплат: пожилым людям, чьи пенсии не дотягивают до размера прожиточного минимума, делают надбавку. При этом если у человека ухудшается здоровье, он не может работать и получать доход, то на нем все равно остается обязанность платить фиксированные взносы и отчисления.

До этого Чаплин рассказал, что надбавку к пенсии можно получить, если оформить уход за нетрудоспособным человеком. Он пояснил, что неработающие люди, в том числе пенсионеры, имеют право оформить уход за взрослым или ребенком, имеющим инвалидность. Исключение составляют только родители детей-инвалидов — им допустимо работать неполный рабочий день и они будут дополнительно получать выплату в размере 10 тысяч рублей в месяц.