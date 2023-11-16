В Госдуме раскрыли планы Кэмерона на переговоры с Зеленским Депутат Новиков: поездка Кэмерона в Киев происходит в знак солидарности с США

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон

Своей поездкой на Украину новоиспеченный глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон показывает не солидарность с Киевом, а солидарность с США, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Британия выполняет специфическую роль в Европе.

Депутат напомнил, что Кэмерон сыграл роль в выходе Великобритании из состава Евросоюза. Кроме некоторых интересов и амбиций Лондона, в этом случае британские власти действовали в интересах Вашингтона, добавил он.

При всех внутренних разногласиях у них солидарность по нескольким темам: антироссийские, антикитайские позиции, произральская позиция и антиевропейская. Речь идет о специфической комбинации действий, которая должна плотно привязать всю Европу к США, для Вашингтона она должна быть экономическим донором и исполнителем их политической воли, — пояснил Новиков.

Как подчеркнул депутат, если экономически Европа будет слабеть, то никуда от США не денется. Это, по его мнению, важно для Белого дома, который видит, как мир меняется: позиции Пекина усиливаются, и вместе с Москвой он формирует новую систему отношений с рядом других государств, в том числе в рамках БРИКС.

Новиков уверен, что Кэмерон учитывает происходящую ситуацию. Глава британского МИД, как считает парламентарий, понимает, что убедительно и надолго вернуться в политическую систему Великобритании можно, только притворяясь человеком, реализующим британские интересы, за которыми «маячат США».

Поэтому символический жест, связанный с поездкой на Украину, абсолютно понятен. Для США важно спихнуть на Европу часть обязательств, которые она как бы брала перед Зеленским, чтобы гарантировать ему поддержку, а на самом деле побудить его войти в еще больший этап конфронтации с Россией. Нести дальше это бремя полностью в прежнем объеме США не хотят, но при этом не хотят, чтобы режим Зеленского или его возможных сменщиков пал, — отметил Новиков.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что Великобритания при премьер-министре Дэвиде Кэмероне поддержала госпереворот на Украине в 2014 году и последовавшие за этим санкции против России. Депутат отметил, что в те годы Кэмерон наравне с экс-президентом США Бараком Обамой был лицом политики коллективного Запада, которая запустила «большой антироссийский маховик».