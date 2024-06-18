В Госдуме раскрыли план развития экономики с помощью компаний из КНДР Депутат Аксаков: компании из КНДР помогут освоить восточные территории России

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с NEWS.ru рассказал, что компании из КНДР помогут России освоить восточные территории. Парламентарий уточнил, что это может быть не только экономическое сотрудничество, но и военное, необходимое для совместной охраны границ.

КНДР могла бы стать серьезным опорным пунктом России на Востоке, в том числе военным, который обеспечивал бы безопасность наших рубежей. Здесь можно наладить совместное взаимодействие и охранять наши границы, — считает депутат.

По его словам, российский бизнес поспособствует более современному экономическому развитию Северной Кореи. Парламентарий подчеркнул, что компании из КНДР также смогут зайти на российский рынок и тем самым принести пользу двум государствам. Он также предположил, что Северная Корея может помочь в освоении сельского хозяйства на востоке РФ.

Они могли бы решить проблемы освоения восточных территорий России. Это должно быть в рамках контроля и реализуемых программ. Это должно быть системным решением, которое дает северокорейским партнерам возможность работать на российском рынке, при этом эта работа должна приносить пользу нашей стране, — заключил Аксаков.

Президент России Владимир Путин ранее подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КНДР. Глава государства призвал осуществить подписание документа, предусмотренного его распоряжением, на высшем уровне.