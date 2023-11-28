В Госдуме раскрыли механизм повышения пенсий в 2026 и 2027 годах Депутат Бессараб: в 2026 и 2027 годах произойдет двойное повышение пенсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2026 и 2027 годах произойдут двойные индексации пенсий россиян: с 1 февраля в соответствии с уровнем реальной инфляции, а с 1 апреля — с уровнем реальных доходов населения, рассказала «Газете.Ru» депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что новая схема заработает с 2025 года, и, скорее всего, сохранится и в дальнейшем.

В январе 2025 года уже будет понятен уровень индексации с февраля. Для этого будут проанализированы данные за весь 2024 год. Речь в данном случае идет о повышении стоимости пенсионного коэффициента. В 2025 году будет повышена страховая пенсия с 1 февраля и 1 апреля, — пояснила депутат.

По ее словам, сохраняются даты повышения социальной пенсии — 1 апреля, и военной пенсии — 1 октября. Новый порядок индексации при этом будет отличаться большей точностью. Данные по реальной инфляции, которые планируется использовать при перерасчете выплат, будет предоставлять Росстат, а по реальным доходам населения — Федеральное казначейство.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что если самозанятый пенсионер работает по договору гражданско-правового характера (ГПХ) без страховых взносов, то ему ежегодно производится индексация пенсии. А если физическое лицо работает по ГПХ, то пенсионер считается работающим, и индексация будет не ежегодной, а только в срок, который объявят власти.