В Госдуме раскрыли, кто на самом деле стоит за убийством Москалика Депутат Милонов: Британия содействовала Украине в подготовке убийства Москалика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Великобритания могла содействовать Украине в подготовке убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, на причастность Лондона указывает почерк совершенного преступления. Парламентарий отметил, что точку в этом вопросе поставят российские спецслужбы.

Этот теракт подготовлен при активной помощи и содействии спецслужб Великобритании. Почерк совершенно соответствующий. К сожалению, у нас до сих пор слишком лояльное отношение к транспорту, который приезжает, европейскому, ездят маршрутки из Европы и так далее. Но здесь, конечно, первая история — это работа спецслужб, которые, безусловно, установят, кто там был причастен, максимально, — высказался Милонов.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что взрыв машины Москалика в Балашихе — это террор Украины против конкретных лиц. По его словам, Киев действует как террористическая организация, целенаправленно устраняя людей, включая госслужащих.

До этого глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что взрыв машины Москалика в Балашихе могли устроить украинские беженцы. По его словам, агенты Службы безопасности Украины и Главного разведывательного управления страны работают на территории России с 2014 года.