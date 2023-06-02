В Госдуме рассказали, кто будет готовить новую воздушную армию России Депутат Соболев заявил о потоке желающих стать инструкторами в новой воздушной армии России

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Депутат Госдумы Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru призвал не переживать по поводу кадров для новой воздушной армии ВС РФ, которую Минобороны планирует сформировать в ближайшее время. Парламентарий добавил, что к нему обращаются люди, готовые работать авиаинструкторами и преподавателями.

Вы знаете, ко мне сейчас обращаются люди, готовые работать инструкторами. Лишь бы открыли, допустим, Барнаульское авиационное училище. Инструкторы есть, преподаватели есть, все есть. Готовы отдать родине все свои знания, опыт и так далее. Поэтому не переживайте на этот счет, — сказал Соболев.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной журналом Минобороны «Военные комиссариаты России», рассказал, что в 2023 году в ВС РФ сформируют два новых военных округа — Московский и Ленинградский.

Он добавил, что в 2023-м необходимо «своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, 5 дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов».