В Госдуме раскрыли, кому теперь достанутся гонорары Валиевой Депутат ГД Журова: гонорары Валиевой за ЧЕ достанутся Щербаковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Гонорары дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой за победы в зарубежных соревнованиях достанутся ее коллеге Анне Щербаковой, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. При этом она уточнила, что гонорары за победы на внутрироссийских состязаниях со спортсменки никто требовать не будет.

Это нормальная практика, так всегда было. Медали она должна передать, насколько я понимаю, Щербаковой. И призовые тоже. Валиева же их лично получила. Спонсор поможет или она сама, но она должна их вернуть. Передать ISU (Международный союз конькобежцев. — NEWS.ru), а ISU передаст Щербаковой, — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что речь идет только о гонорарах ISU, полученных спортсменкой за выступления на чемпионате Европы перед Олимпиадой в Пекине. По словам Журовой, за ОИ Валиева гонораров не получала, если только не участвовала в показательных выступлениях.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Валиеву могут обязать вернуть более чем 12 млн рублей, заработанных с 25 декабря 2021 года. Это обусловлено решением Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего спортсменку. Отмечалось, что в 2022 году Валиева стала самой зарабатывающей фигуристкой России.

Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Валиевой 29 января. Спортсменка не сможет принимать участие в соревнованиях четыре года. Сборной России присудили третье место на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.