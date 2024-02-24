В Госдуме раскрыли, какой стала армия России за два года СВО Депутат ГД Журавлев: армия России за два года СВО стала сильнейшей в мире

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российская армия преобразилась и окрепла за два года СВО, теперь ее без преувеличения можно назвать сильнейшей в мире, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, российская экономика также показала устойчивость, вопреки ожиданиям западных стран, которые надеялись, что из-за санкций она рухнет.

Конфликты не просто закаляют в бою, но и дают возможность вовремя выявить существующие проблемы и решить их. Предположу, что так случилось и со снабжением, и с БПЛА, к которым поначалу вообще относились как к диковинным игрушкам, — напомнил Журавлев.

Россия была ко многому готова заранее, отметил депутат. Этим объясняется и устойчивость российской экономики, хотя в этом и не возникало сомнений, по его словам.

Представьте, что бы мы делали сейчас без собственной платежной системы или авиационных двигателей. Россия сумела еще и оперативно перестроиться, быстро поставив ряд отраслей на военные рельсы. Итог — в цифрах, наша экономика, вопреки санкциям, выросла до пятой в мире и первой в Европе, — подчеркнул Журавлев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что все действия ВС РФ в первые дни СВО войдут в учебники, в том числе операция по высадке десанта на аэродроме Гостомель под Киевом. По его мнению, в академиях также будут изучать взятие под контроль Мариуполя и Авдеевки.