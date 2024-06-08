В Госдуме раскрыли, какие слова Путина вызвали истерику у Байдена Депутат Толмачев: слова Путина об асимметричном ответе вызвали истерику Байдена

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Предложенная президентом США Джо Байденом стратегия по наращиванию ядерного вооружения является истеричной реакцией на заявления российского лидера Владимира Путина об асимметричном ответе на действия США, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. До этого президент РФ допустил поставку оружия РФ оппонентам Запада. Парламентарий подчеркнул, что в любом случае совокупный ядерный арсенал России и Китая превосходит запасы всех стран — членов НАТО.

Слова президента США — истеричная реакция на заявления Владимира Путина об асимметричном ответе на действия США и поставку российского вооружения за границу. Вопрос: действительно ли Байден понимает, что говорит и подписывает? Наш совокупный ядерный потенциал вместе с Китаем в любом случае выше арсенала НАТО. Мы свою безопасность обеспечить сможем, — отметил Толмачев.

Он заявил, что столь громкие заявления со стороны Вашингтона лишь усугубляют международную ситуацию. При этом Соединенные Штаты как будто не осознают, что играют с огнем, и безответственно разбрасываются словами, не вникая в их суть, считает депутат. Если это действительно так, то «партнерам американцев стоит держать ухо востро», отметил Толмачев.

Накануне Байден изменил ядерную стратегию США. Теперь США будут полагаться на рост ядерного арсенала и необходимость сдерживать Россию и Китай.

Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что Вашингтон и Москва могут заключить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями. Он добавил, что Россия по-прежнему сохраняет ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения.