В правительство России впервые войдут чиновники, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, они эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности.

Появление в новом составе правительства России людей от земли, то есть губернаторов, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц. Антон Алиханов и Михаил Дегтярев - молодые, довольно эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности, — сообщил Гаврилов.

Роман Старовойт, губернатор Курской области

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Роман Старовойт, губернатор Курской области

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области

Фото: kremlin.ru

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области

Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут

Фото: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут

Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: kremlin.ru

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

Фото: kremlin.ru

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: kremlin.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов

Министр культуры Ольга Любимова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр культуры Ольга Любимова

Министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Решетников

Министр финансов Антон Силуанов

Фото: kremlin.ru

Министр финансов Антон Силуанов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Он добавил, что лично знаком с Денисом Мантуровым, «это человек, который работает без сбоев». По словам Гаврилова, те предложения, которые он выдвигают по модернизации гражданской и военной промышленности действительно помогают.

Вице-премьером также станет Дмитрий Патрушев, который прошел большой путь в сфере управления и финансирования сельского хозяйства, руководил Россельхозбанком, Минсельхозом. Это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его развивать. То есть результаты совместной работы с ними показывают, что такие люди занимают твердую и устойчивую позицию в управлении нашей страной, — резюмировал Гаврилов.

Как сообщалось, в новом правительстве России, как и в предыдущем, останется 21 министерство. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Пять ведомств будут подчиняться напрямую главе государства. Речь идет о Министерстве иностранных дел, Минюсте, МЧС, МВД и Минобороны. Глав этих ведомств утвердит сам Путин.