В правительство России впервые войдут чиновники, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, они эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности.
Появление в новом составе правительства России людей от земли, то есть губернаторов, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц. Антон Алиханов и Михаил Дегтярев - молодые, довольно эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности, — сообщил Гаврилов.
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
Фото: kremlin.ru
Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области
Фото: kremlin.ru
Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области
Фото: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут
Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут
Фото: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут
Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края
Фото: kremlin.ru
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Фото: kremlin.ru
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Фото: kremlin.ru
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
Фото: kremlin.ru
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
Фото: kremlin.ru
Министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: kremlin.ru
Министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр культуры Ольга Любимова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр культуры Ольга Любимова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр экономического развития Максим Решетников
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр экономического развития Максим Решетников
Фото: kremlin.ru
Министр финансов Антон Силуанов
Фото: kremlin.ru
Министр финансов Антон Силуанов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Он добавил, что лично знаком с Денисом Мантуровым, «это человек, который работает без сбоев». По словам Гаврилова, те предложения, которые он выдвигают по модернизации гражданской и военной промышленности действительно помогают.
Вице-премьером также станет Дмитрий Патрушев, который прошел большой путь в сфере управления и финансирования сельского хозяйства, руководил Россельхозбанком, Минсельхозом. Это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его развивать. То есть результаты совместной работы с ними показывают, что такие люди занимают твердую и устойчивую позицию в управлении нашей страной, — резюмировал Гаврилов.
Как сообщалось, в новом правительстве России, как и в предыдущем, останется 21 министерство. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Пять ведомств будут подчиняться напрямую главе государства. Речь идет о Министерстве иностранных дел, Минюсте, МЧС, МВД и Минобороны. Глав этих ведомств утвердит сам Путин.