В Госдуме раскрыли, какие «серьезные люди» войдут в новое правительство Депутат ГД Гаврилов: новичками в кабмине станут серьезные и опытные люди

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В правительство России впервые войдут чиновники, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, они эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности.

Появление в новом составе правительства России людей от земли, то есть губернаторов, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц. Антон Алиханов и Михаил Дегтярев - молодые, довольно эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности, — сообщил Гаврилов.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Роман Старовойт, губернатор Курской области Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Роман Старовойт, губернатор Курской области Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Фото: kremlin.ru Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области Фото: kremlin.ru Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области Фото: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Фото: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края Фото: kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Фото: kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Фото: kremlin.ru Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов Фото: kremlin.ru Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов Фото: kremlin.ru Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр культуры Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр культуры Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр экономического развития Максим Решетников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр экономического развития Максим Решетников Фото: kremlin.ru Министр финансов Антон Силуанов Фото: kremlin.ru Министр финансов Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Фото: Стрингер/NEWS.ru Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев Фото: Стрингер/NEWS.ru Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Он добавил, что лично знаком с Денисом Мантуровым, «это человек, который работает без сбоев». По словам Гаврилова, те предложения, которые он выдвигают по модернизации гражданской и военной промышленности действительно помогают.

Вице-премьером также станет Дмитрий Патрушев, который прошел большой путь в сфере управления и финансирования сельского хозяйства, руководил Россельхозбанком, Минсельхозом. Это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его развивать. То есть результаты совместной работы с ними показывают, что такие люди занимают твердую и устойчивую позицию в управлении нашей страной, — резюмировал Гаврилов.

Как сообщалось, в новом правительстве России, как и в предыдущем, останется 21 министерство. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Пять ведомств будут подчиняться напрямую главе государства. Речь идет о Министерстве иностранных дел, Минюсте, МЧС, МВД и Минобороны. Глав этих ведомств утвердит сам Путин.