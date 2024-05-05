В Госдуме раскрыли, какие профессии может заменить ИИ Депутат Немкин: ИИ способен вытеснить специалистов службы поддержки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Внедрение искусственного интеллекта может заменить ряд профессий, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Депутат в беседе с РИА Новости допустил, что это коснется специалистов службы поддержки клиентов и других сфер.

Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов, — заявил парламентарий.

По мнению депутата, проблема касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В этой связи, по словам Немкина, легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов и сократить количество сотрудников.

Также депутат предрек сокращение администраторов. В пример он привел компании, которые уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, способные отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами.

Кроме того, в зоне риска исчезновения из-за ИИ оказались копирайтеры. Способность генерировать тексты на заданную тему, считает депутат, делает искусственный интеллект конкурентом для таких сотрудников.

Ранее генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов заявил, что у искусственного интеллекта нет души, которая делает творчество более ценным. Так он ответил на вопрос, смогут ли нейросети заменить живых ведущих на радио и ТВ.