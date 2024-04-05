В Госдуме раскрыли, как вернуть россиян на Дальний Восток Депутат Делягин: нормальные условия жизни вернут россиян на Дальний Восток

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Нормальные условия жизни помогут вернуть россиян на Дальний Восток и в Сибирь, уверен зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с НСН парламентарий отметил, что необходимо предоставить для жителей регионов дешевые кредиты, ограничить произвол монополий и финансовые спекуляции.

Для возвращения людей на Дальний Восток нужно создать людям нормальные условия для жизни в России в целом: сделать дешевые кредиты, ограничить произвол монополий, ограничить финансовые спекуляции, провести таможенные и налоговые изменения, чтобы стимулировать не вывоз сырья, а его переработку внутри страны, — пояснил депутат.

Если развивать производства внутри страны, Дальний Восток и Сибирь станут пользоваться своими преимуществами. Делягин уточнил, что модель России сводится к тому, что в первую очередь учитываются интересы крупных монополей, а не граждан. По словам парламентария, большим компаниям удобно открывать филиалы в мегаполисах, так как там минимальные издержки и максимальная прибыль.

Эта модель была разработана в интересах крупных монополий. От нее формально все стараются откреститься, в реальности она продолжает реализовываться. Что касается модели территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, это не про пространственное развитие, — добавил депутат.

Сенатор Евгений Савченко ранее предложил создать специальный фонд, средства из которого шли бы на строительство «усадеб для молодых семей». По его мнению, усадьбы в Сибири и на Дальнем Востоке могли бы бесплатно получать семьи с пятью детьми.