В Госдуме раскрыли, как Путин передал свои полномочия россиянам Володин: Путин утверждением министров через ГД передал свои полномочий россиянам

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утверждением вице-премьеров и министров через Госдуму передал гражданам часть своих полномочий по управлению государством, поделился мнением с ТАСС спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его мнению, взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти России вышло на новый уровень.

Володин отметил, что реализация новых положений Конституции, в том числе в части утверждения министров через Госдуму, повышает эффективность политической системы страны. По его словам, глава государства таким образом передал часть своих полномочий россиянам, позволив им через депутатов управлять государством.

Для депутатов ГД это в первую очередь ответственность, ну и конечно, новый уровень взаимодействия законодательной и исполнительной власти, где мы вместе работаем на конечный результат, — отметил он.

Комментируя решение назначить министром обороны России Андрея Белоусова, Путин отметил, что Госдума его поддерживает и готова помогать в работе. При этом он добавил, что приглашение Белоусова в Госдуму в его планы пока не входит.

Володин ранее заявил, что кандидата на пост министра просвещения Сергея Кравцова ждет ответственный разговор с премьером, если ситуация в отрасли не поменяется. В обращении к главе профильного комитета ГД Ольге Казаковой он добавил, что также вероятна ротация председателей.