В Госдуме раскрыли, как изменится политика НАТО с приходом нового генсека Депутат Чепа: политика НАТО останется прежней при новом генсеке

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Марк Рютте

С приходом нового генерального секретаря Марка Рютте политика НАТО, скорее всего, не изменится, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, при новом руководителе Североатлантический альянс не поменяет свои стратегии.

Я думаю, что политика НАТО будет продолжаться в том же ключе, как и была, — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что не следует ожидать каких-либо перемен. Нужно рассчитывать только на себя, заключил Чепа.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как и все его предшественники на этом посту, похож на агента Смита из фильма «Матрица». По его словам, они ничем друг от друга не отличаются, каждого можно с легкостью заменить в случае необходимости. Политолог подчеркнул, что Североатлантический альянс является сообществом подчиненных США, а не союзом суверенных государств, поэтому все ключевые решения принимаются в Вашингтоне.

До этого стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО. Его кандидатуру одобрили послы 32 стран — участниц НАТО на заседании в Брюсселе.