В Госдуме раскрыли, как бороться с птичьими рынками в России Бурматов: очевидцам следует жаловаться в органы для борьбы с птичьими рынками

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Очевидцам необходимо обращаться в надзорные органы для борьбы с деятельностью незаконных точек продажи животных, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в этом вопросе нельзя ограничиваться обычным постом в социальных сетях.

С птичьими рынками, конечно, посложнее будет, как и с маленькими несетевыми зоомагазинчиками в регионах, в небольших городах. Там придется и с надзорными ведомствами поработать. Но правила игры введены, они опубликованы. И сегодня нам нужно с себя спрашивать, а что мы сделали для того, чтобы это прекратить? — задался вопросом он.

По его словам, чтобы оказать влияние на деятельность незаконных торговых точек продажи животных необходимо подавать жалобу в прокуратуру, Россельхознадзор или полицию. По его словам, тогда спрос с этих ведомств действительно будет уместен.

Но если мы ограничились постом в социальных сетях, что тоже важно, но этим нельзя ограничиваться. Этого мало, честно говоря, — объяснил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, следует из публикации интернет-портала правовой информации. Правовой акт призван исключить случаи жестокого обращения с питомцами. Закон вступил в силу 1 марта 2023 года.