В Госдуме раскрыли, из чего «складывается паззл» победы России в СВО Депутат Журавлев: взятие Россией Архангельского говорит о низком боевом духе ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что взятие Архангельского — всего лишь один из успехов российской армии, а все они складываются «в общий победный паззл». По его словам, моральный дух ВСУ сейчас очень низок.

Предположу, что каждое село не может иметь стратегического значения. Но ежедневные сообщения Минобороны России о взятых под контроль населенных пунктах — хороший признак. Не исключу, что российские войска наступают на всех направлениях, и н. п. Архангельское — лишь один из успехов, а все они складываются в итоге в общий победный паззл. Скорее всего, моральный дух в ВСУ в последнее время крайне низкий, — отметил зампред.

Собеседник издания уточнил, что были сообщения о 60 бойцах ВСУ, сдавшихся в российских плен только за неделю. А по предварительным данным, один из мобилизованных украинских военных перешел на сторону России вместе со своим танком Т-64, таких машин у ВСУ остались считанные единицы, констатировал Журавлев.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что переход села Архангельское в Донецкой Народной Республике под контроль российской армии позволяет расширить Очеретинский выступ. Он объяснил, что взятие пункта — это еще один важный шаг на пути к окружению Вооруженных сил Украины под Горловкой.