В Госдуме раскрыли единственный итог столкновения армий США и России Депутат ГД Говырин: мир откатится в Средневековье в случае войны США и России

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Президент США Джо Байден не понимает, что в случае войны с Россией мир откатится в Средневековье, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Также он назвал американского лидера «дедом с деменцией», которого «украинские телефонные мошенники развели на $61 млрд». Таким образом парламентарий отреагировал на подписание Байденом закона о предоставлении помощи Украине.

Такие высказывания вновь подчеркивают, что украинские телефонные мошенники развели 81-летнего деда с деменцией на $61 млрд. Байден порой не помнит, как его зовут, кто у него жена и кто такая Камала Харрис, а ему печатают тексты об экономике и судьбах мира. В связи с тем, что он утратил способность к познавательной деятельности, скорее всего, он не в состоянии осознать, что для Европы реализация его очередного изречения с листочка будет означать отбрасывание половины континента в эпоху Средневековья в плане развития, — сказал Говырин.

Депутат отметил, что сам Байден часто говорит о том, что действия США запросто смогут отбросить какую-нибудь страну, например Россию, на 10 лет назад. Говырин заявил: если он имеет в виду, что доллар будет снова по 30 рублей, то РФ «только за». Кроме того, парламентарий призвал снисходительно относиться к высказываниям американского президента.

Завтра он может предложить запретить российским фурам ездить по территории США, послезавтра он заявит о желании прекратить поставки долларов в Россию, очевидно, в надежде услышать, что «мы будем печатать свои», может предложить переименование Вашингтона в Байден-Байден. Нужно снисходительно относиться к высказываниям человека, который на неоднократные предупреждения о том, что у нас есть гиперзвук, просто отвечает: «Алло, не слышу», — подчеркнул собеседник.

24 апреля Байден заявил, что Соединенные Штаты ни перед кем не будут склоняться. Он отдельно подчеркнул, что Вашингтон не склонится перед российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Россия после Украины «может напрямую напасть на одного из союзников США по НАТО».