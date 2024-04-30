В Госдуме раскрыли, что изменил указ президента о традиционных ценностях Милонов: указ президента о традиционных ценностях стал основой госполитики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Указ президента России Владимира Путина о традиционных ценностях стал основой государственной политики страны, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что благодаря этому решению навсегда были пресечены попытке извне изменить нравственное развитие РФ.

Президентский указ о традиционных ценностях стал новой константой. На президентском уровне были установлены наши политические и нравственные приоритеты. Это перестало быть версией, концепцией, а стало основой государственной политики. Это очень правильный указ, он раз и навсегда пресек попытки деструктивных сил поменять вектор нравственного развития нашей страны. Этот указ был очень важен, он конституционного уровня, не по юридической силе, а по политической значимости, — объяснил Милонов.

Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей осенью 2022 года. Под это определение попадают нравственные ориентиры, передаваемые из поколения в поколение и формирующие мировоззрение россиян.

Ранее философ Александр Дугин выразил мнение, что страны коллективного Запада относятся к президенту России как к врагу, поскольку он защищает традиционные ценности. По его словам, глава государства с самого начала выводил РФ из-под глобального влияния и противодействовал глобальной прогрессивной повестке.