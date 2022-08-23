В Госдуме раскрыли цели очередного визита президента Польши в Киев Вассерман: президент Польши Дуда вновь приехал в Киев в надежде «успеть пограбить» Украину

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда вновь приехал в Киев, надеясь «успеть пограбить» Украину и «защитить какие-нибудь ценности от клятых москалей», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий добавил, что «Украину создала Польша», так как именно она взяла под контроль регион в период распада Восточной империи, называемой в РФ татаро-монгольским игом, и объявила его жителей нерусскими.

Варшава достаточно долго владела землями Украины и сейчас надеется возобновить если не долгосрочное владение, то хотя бы успеть пограбить. Она уже ограбила Украину на немалое число рабочих рук — на сезонные работы в Польшу приезжали от трех до шести миллионов украинцев, — рассказал Вассерман.

Он добавил, что в военном плане Польша передала Украине практически все советское вооружение и боеприпасы, оставшиеся у нее со времен членства в Организации Варшавского договора. Депутат также не исключил, что Дуда попытается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу судьбы западных областей Украины.

Я думаю, что переговоры с Москвой Дуда действительно может попытаться провести, но результат очевиден — нам нужны все русские земли, в том числе те, что были оккупированы Польшей. Было время, когда Польша контролировала территории почти до границ нынешних Сумской и Кировоградской областей, — подытожил депутат.

Ранее днем Дуда прибыл в Киев с рабочим визитом. Он проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой два лидера и их делегации обсудят ситуацию на Украине, ее поддержку в военном, экономическом и гуманитарном измерении, а также сотрудничество. Кроме того, Дуда примет участие во втором саммите Крымской платформы.