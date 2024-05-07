В Госдуме раскритиковали увольнение из цирка дрессированных собак Депутат Бурматов: нельзя выкидывать на улицу цирковых собак

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Нельзя выкинуть на улицу собак, которые участвовали в цирковых представлениях, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Как он отметил в беседе с «Газете.Ru», руководство цирка обязано обеспечить нормальные условия для дальнейшей жизни животных.

Ранее руководство цирка-шапито «Радуга» на Речном вокзале в Москве заявило, что из репертуара цирка убирают номер и сокращают 15 дрессированных собак. Через два месяца их могут перестать содержать. Депутат отметил, что по закону такие животные должны получить нормальное дожитие.

У нас по закону те животные, которые использовались когда-то в культурно-зрелищных мероприятиях, обязательно должны получить нормальное дожитие, их нельзя просто выкинуть на улицу. Здесь мы видим абсолютно неадекватную позицию, — объяснил парламентарий.

Бурматов добавил, что животных пристраивают либо в реабилитационные центры, либо, если речь идет о диких животных, в зоопарки. Кроме того, за такое избавление от животных предусмотрены штрафы, поэтому руководству цирка рекомендуется подыскать собакам адекватные условия дальнейшего содержания, подчеркнул депутат.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что одной из главных ошибок при дрессировке собак является запугивание питомца. Специалист подчеркнул, что попытки доминировать над животным приводят к непослушанию и агрессии со стороны собаки.