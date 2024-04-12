В Госдуме раскритиковали список недопустимых для автомобилистов продуктов Депутат Леонов: список недопустимых продуктов для водителей не имеет смысла

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов раскритиковал список недопустимых для водителей продуктов, состоящий из кисломолочных напитков и фруктов. В беседе с Lenta.ru парламентарий подчеркнул, что руководствоваться этими рекомендациями нет никакого смысла.

Как уточнил депутат, после употребления кваса тест на наличие алкоголя в крови действительно может оказаться положительным. Но, по его словам, когда водитель будет проходить экспертизу в лечебном учреждении, никаких превышений показателей уже не будет.

Если выпить квас или айран и подуть в трубку, то она может показать превышение алкоголя, но одномоментно. Соответственно, если водитель будет проводить экспертизу в лечебном учреждении, то, конечно, никаких превышений показателей алкоголя в крови не будет. Поэтому руководствоваться этими рекомендациями нет никакого смысла, — высказался Леонов.

Гастроэнтеролог Бавер Салихова посоветовала водителям отказаться от ряда продуктов перед поездкой. Так, она предложила им не употреблять кефир, айран, кумыс, тан и перезревшие фрукты.

Автоэксперт Антон Шапарин ранее заявил, что идея включить в аптечку водителя спасательное изометрическое одеяло правильная, этот предмет необходим. По его словам, такое одеяло пригодится, чтобы положить раненого человека на землю.