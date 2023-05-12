В Госдуме раскритиковали предложение ввести «налог на развлечения» Депутат ГД Бессараб назвала избыточной мерой введение «налога на развлечения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея ввести «налог на развлечения» для помощи участникам специальной военной операции на Украине является избыточной мерой и экстремальным решением, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Комментируя предложение Lenta.ru, она отметила, что от этого в первую очередь может пострадать бизнес из-за дополнительных расходов.

Это будет экстремальным решением для бизнеса. Потому что получается, что этот вид экономической деятельности будет подвержен дополнительному налогообложению, — пояснила парламентарий.

По словам депутата, помощь семьям и участникам СВО действительно необходима, но для этого по поручению президента России Владимира Путина был создан специальный фонд. Кроме того, поддержку военнослужащим оказывают Госдума и волонтеры. Бессараб подчеркнула, что им и их близким будет предоставлено все необходимой без лишней нагрузки на бизнес.

Депутат ГД Михаил Матвеев ранее предложил собирать налог в размере 1% с походов россиян в рестораны и кафе. Деньги, по замыслу парламентария, должны пойти в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Он отметил, что занят разработкой соответствующего законопроекта.