В Госдуме раскритиковали предложение считать время до работы рабочим Депутат Нилов назвал странным предложение считать потраченное время до работы рабочим

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Предложение сократить трудовой день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем является странным, подобные вопросы нужно решать с работодателям, но это приведет к коллапсу рынка труда, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, для сотрудников, которые долго добираются до места работы, есть удаленный формат занятости.

Есть работники, которые добираются за 15 минут, есть те, кто ездят три часа на электричке. В таком случае кого работодателю выгодно нанимать? Но тогда получится трудовая дискриминация. А если человек добирается четыре часа туда и четыре обратно, он вообще может не работать? У меня очень скептическое отношение к этому предложению. В России есть существующий формат удаленной занятости, который успешно зарекомендовал себя еще во время пандемии. Этот формат удобен и для работодателя, и для сотрудника, а также не влияет на заработную плату, — считает Нилов.

По мнению депутата, подобная инициатива от Института исследования проблем современной политики было сделано, чтобы напомнить о себе.

Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Соответствующе письмо направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. В институте объяснили это тем, что высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР внес законопроект о сокращении рабочего дня в жару 4 августа. Парламентарии предложили дополнить ст. 92 Трудового кодекса РФ нормой, по которой работодатель обязан сократить рабочий день на определенное количество часов в зависимости от температуры воздуха. В пресс-службе Чернышова отметили, что при температуре 28,5 градуса рабочий день нужно сократить на час, при 28,6–29 градусах — на два часа, а при температуре от 29,1 градуса и выше — на четыре часа.