В Госдуме раскритиковали предложение Минфина по реформе налогообложения Депутат Делягин: предложение Минфина не поможет бедной части населения

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Предложение Минфина по реформе налогообложения не поможет бедной части населения, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Как он отметил в беседе с НСН, эта идея только уведет людей в теневую экономику.

Депутат отметил, что президенту РСПП Шохину, который предложил эту реформу, интересна только богатая часть населения, он совсем не думает о бедной части. Шохин не обсуждает то, что интересно большинству людей, а его предложение может привести к кризису пенсионной системы.

Проблема в том, что когда бедного облагают налогом, который он гарантированно физически не может выплатить, человек уходит в теневую экономику и перестает платить даже те налоги, что мог бы заплатить, — объяснил парламентарий.

Делягин добавил, что не получится поддерживать пенсионную систему, когда большая часть общества ничего не платит. Кроме того, шкалу, которую предложил Минфин, нельзя назвать совершенной, так как она не снимает нагрузку с бедной части населения.

Главная проблема в категорическом отказе от снижения налогообложения для нищих и бедных. Сейчас повышают налогообложение среднего класса и богатых людей, но не снижено налогообложение бедных, не произошло отказа от налогообложения нищих, — заключил депутат.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил властям «компромисс», говоря о прогрессии НДФЛ. По его словам, можно сократить количество ставок с пяти до трех. Так, при доходах до 5 млн рублей налог должен составлять 13%, от 5 млн до 50 млн — 15%, свыше 50 млн — 18%.