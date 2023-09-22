В Госдуме раскритиковали повышение ключевой ставки Депутат Журавлев: высокая ключевая ставка убивает бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Регулярное повышение Банком России ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов, тормозя развитие многих отраслей экономики, заявил в беседе с журналом «Компания» депутат Госдумы Алексей Журавлев. Кроме того, по его словам, Центробанк и финансовый блок неэффективно работают в вопросах обеспечения стабильности курса рубля и поддержания золотовалютных резервов.

Без дешевой ипотеки проблемы начнутся в строительстве, без кредитов быстро сдуется любой бизнес. Весьма показательной была история с заморозкой золотовалютных резервов, о возможности которой в ЦБ, оказывается, знали, но ничего по этому поводу не предприняли. <...> $300 млрд точно не были бы лишними для нашей экономики, — отметил парламентарий.

Банк России 15 сентября поднял ключевую ставку до 13%, повышение произошло в третий раз за два месяца. При этом регулятор не исключил ее дальнейшего роста.

Как напоминает издание, при уровне ключевой ставки в 8,5% в июне этого года кредиты можно было привлекать в среднем под 10,6% годовых. Также для производителей работали госпрограммы льготного кредитования, которые реализовывали крупные банки. Теперь же ставки кредитования составляют примерно 16,5%, такая наценка сильно тормозит развитие бизнеса.

Ранее Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5%. До 14,2% выросла минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки».