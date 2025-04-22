В Госдуме раскритиковали отношение Евросоюза к пасхальному перемирию Депутат Чепа обвинил ЕС в цинизме из-за отношения к пасхальному перемирию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Европейские политики демонстрируют циничное отношение к объявленному президентом России Владимиром Путиным пасхальному перемирию на Украине, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, назвавшего перемирие «маркетинговой операцией» России.

Цинизм людей, которые потеряли веру в Бога, в которых нет ничего святого, — сказал Чепа.

Французский министр иностранных дел 22 апреля заявил, что представители стран ЕС сочли пасхальное перемирие на Украине «маркетинговой операцией». По мнению европейцев, она якобы была направлена на то, чтобы «не дать американскому коллеге [Путина] Дональду Трампу проявить нетерпение и гнев».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин многократно отмечал готовность к прямым переговорам с Украиной по мирному урегулированию конфликта. Песков подчеркивал, что для этого требуется желание и открытость самого Киева к такому диалогу. Так он ответил на вопрос, помешает ли переговорам запрет украинских властей на контакты с Россией.

До этого Путин заявлял, что с предложением президента Украины Владимира Зеленского расширить формат перемирия и не наносить удары по гражданским объектам в течение 30 дней необходимо «разобраться». Прежде украинский лидер отмечал, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги.