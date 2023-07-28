В Госдуме раскритиковали намерение МВД Литвы лишить Дробязко гражданства Депутат Госдумы Журова осудила желание лишить гражданства фигуристку за участи в шоу Навки

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Фигуристка Маргарита Дробязко

Намерение МВД Литвы лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства из-за ее участия в шоу российской коллеги Татьяны Навки достойно осуждения, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она напомнила, что еще год назад Литва гордилась, что спортсменка участвует в ледовом шоу и радует болельщиков.

Намерение достойно осуждения. Подобные темы обсуждаются не первый месяц, и в реалиях страны Маргариты Дробязка, думаю, что они долго готовили такое решение и думали, как это сделать. Ей не за что оправдываться, она спортсменка и должна участвовать в шоу и соревнованиях, — заявила Журова.

Она напомнила, что еще год назад Литва гордилась, что Маргарита участвует в этом шоу и радует болельщиков.

Я считаю, что такое отношение к спортсменам продолжится, они будут по-разному выражаться, это элемент пропаганды, градус которого надо всегда поддерживать, — рассказала Журова.

Ранее сейм Литвы обратился к МВД с просьбой оценить основания для лишения Дробязко литовского гражданства, с соответствующим предложением выступила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Фигуристка, родившаяся в Москве и проживающая в России, получила литовское гражданство в порядке исключения за заслуги в области спорта.

В Вильнюсе подчеркнули, что Дробязко, предположительно, получает вознаграждение за участие в представлениях Навки, «способствующих формированию образа России как великой страны».