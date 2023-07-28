Намерение МВД Литвы лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства из-за ее участия в шоу российской коллеги Татьяны Навки достойно осуждения, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она напомнила, что еще год назад Литва гордилась, что спортсменка участвует в ледовом шоу и радует болельщиков.
Намерение достойно осуждения. Подобные темы обсуждаются не первый месяц, и в реалиях страны Маргариты Дробязка, думаю, что они долго готовили такое решение и думали, как это сделать. Ей не за что оправдываться, она спортсменка и должна участвовать в шоу и соревнованиях, — заявила Журова.
Она напомнила, что еще год назад Литва гордилась, что Маргарита участвует в этом шоу и радует болельщиков.
Я считаю, что такое отношение к спортсменам продолжится, они будут по-разному выражаться, это элемент пропаганды, градус которого надо всегда поддерживать, — рассказала Журова.
Ранее сейм Литвы обратился к МВД с просьбой оценить основания для лишения Дробязко литовского гражданства, с соответствующим предложением выступила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Фигуристка, родившаяся в Москве и проживающая в России, получила литовское гражданство в порядке исключения за заслуги в области спорта.
В Вильнюсе подчеркнули, что Дробязко, предположительно, получает вознаграждение за участие в представлениях Навки, «способствующих формированию образа России как великой страны».