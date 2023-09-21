В Госдуме раскритиковали инициативу Хинштейна разрешить ДК в Росгвардии Депутат ГД Соболев раскритиковал инициативу Хинштейна разрешить ДК в Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создавать на базе Росгвардии добровольческие формирования, мягко говоря, нецелесообразно, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, для принятия нового законопроекта нет оснований, и у действующих добровольческих корпусов есть множество проблем, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Создавать на базе Росгвардии добровольческие формирования, мягко говоря, нецелесообразно. Оснований для этого нет, у наших добровольческих корпусов и так много проблем, которые мы будем решать в комитете Госдумы по обороне, я доведу это до наших депутатов. Командир одного из лучших таких корпусов в Приморье только сегодня общался со мной и говорил, как много проблем еще надо решить, они касаются вооружения, льгот и даже награждения военнослужащих, – рассказал Соболев.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Парламентарий отметил, что инициативы предполагают распространение на силовое ведомство всех тех полномочий и механизмов, которые сегодня установлены законами для Минобороны.