В Госдуме раскритиковали идею об оплате ЖКУ материнским капиталом Депутат Останина не поддержала идею об оплате ЖКУ маткапиталом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование материнского капитала для оплаты жилищно-коммунальных услуг нанесет ущерб многодетным семьям, заявила в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По ее мнению, помогать оплачивать коммунальные счета должно государство. Вместо этого она предложила использовать маткапитал для покупки авто.

Оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть. <...> Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи. <...> Надо дать возможность направлять эти деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства, — считает Останина.

По ее словам, материнский капитал должен использоваться для материального благополучия ребенка, и приобретение автомобиля способно его обеспечить. Депутат убеждена, что погашение долгов по ЖКХ не окажет подобного эффекта.

Данная инициатива, я понимаю, чем она вызвана: бедностью в многодетной семье, но материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка… Я не поддержу, к сожалению, эту инициативу, — заявила она.

Об идее использования маткапитала в целях оплаты услуг ЖКХ накануне сообщали «Известия» со ссылкой на письмо заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. В качестве причины подобной инициативы называются растущие цены на коммунальные услуги.

Депутат в беседе с изданием подчеркнула, что задачей государства являлась поддержка матерей, а не рынка недвижимости. По ее словам, если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит им пустить освободившиеся средства на оплату кружков, одежду, игрушки и памперсы — то есть все то, на что периодически не хватает денег в семейном бюджете.