В Госдуме раскритиковали идею о выплатах семьям с детьми на ипотеку Депутат Бессараб: в России нужно увеличивать действующие выплаты семьям с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива о введении нового механизма поэтапного погашения ипотеки для семей с детьми избыточна, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «360» она высказала мнение, что вместо введения новых мер господдержки таких семей нужно проиндексировать действующие выплаты.

Как поясняет издание, инициатива предполагает установить выплату на погашение ипотеки в 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, в 600 тысяч — при рождении второго и 700 тысяч — третьего. В итоге семья с тремя детьми может получить до 1,8 млн рублей. Однако, по мнению Бессараб, сначала необходимо просчитать действующие меры поддержки.

Многодетная семья имеет право использовать материнский капитал на покупку жилья. С 1 февраля 2024 года его проиндексируют на 7,5%. Таким образом выплата на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго, если на первого ее не получали, — 834 тысячи. Кроме того, для многодетной семьи предусмотрена льготная ипотека по сниженной ставке, — напомнила депутат.

Также, по ее словам, многодетные семьи имеют право на получение 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Бессараб считает, что эта выплата нуждается в индексации из-за роста цены квадратного метра. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что в регионах многодетным семьям выделяют земельный участок для индивидуального жилищного строительства. В связи с этим законодатель назвала инициативу о новых выплатах избыточной, в том числе из-за возможных проблем с ее финансовым обеспечением.

Федеральный бюджет на ближайшие три года принят с дефицитом. Помогать семьям нужно, безусловно, расширять перечень социальных гарантий для многодетных — тоже. Но если предлагать другие механизмы, это только запутывает население, — резюмировала депутат.

Ранее в правительство России был направлен законопроект о выделении семьям с детьми до 1,8 млн рублей для погашения ипотечного кредита. Инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в стране.