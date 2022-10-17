В Госдуме раскритиковали идею лишить депутатов отсрочки от мобилизации Депутат Госдумы Морозов раскритиковал идею лишить депутатов отсрочки от мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал неконструктивной идею лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации, заявив, что Госдума обязана работать при любых условиях, в том числе чрезвычайных. По его словам, которые приводит РИА Новости, многие депутаты уже находятся в зоне спецоперации, выполняя определенные задачи, и их процент может быть даже выше, чем среди некоторых других категорий граждан. Кроме того, среди них есть и добровольцы.

Так называемую бронь с парламентариев можно, разумеется, безболезненно снять. Но использовать эту норму так, чтобы не парализовать работу парламента, — резюмировал он.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» разработали законопроект, предлагающий отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ. Кроме того, парламентарии предлагают прописать в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке категории граждан, подлежащих призыву на военную службу по частичной мобилизации «в первоочередном порядке». В эти категории предлагается включить в том числе граждан, проходящих военную службу в Росгвардии, Службе внешней разведки, органах ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета и МЧС.