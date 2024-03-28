В Госдуме проведут работу над ошибками после теракта в «Крокусе» Хинштейн: готовится новая редакция закона об охранных предприятиях

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Депутаты Госдумы прорабатывают изменения в закон «О частной охранной деятельности», сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, пообещав учесть «работу над ошибками» после теракта в «Крокус Сити Холле». Новый закон обяжет частные охранные организации (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану объектов пoвышенной антитеррoристической защищенности, к ним в том числе относятся торговые центры.

В ближайшее время мы завершим подготовку ко второму чтению новой редакции базового отраслевого закона «О частной охранной деятельности» (в первом чтении принят более года назад). Обязательно учтем и «работу над ошибками» после «Крокуса», внеся в законопроект соответствующие поправки, — написал он.

Он добавил, что невозможно обеспечить охрану ТЦ во всех регионах страны силами Росгвардии. Для этого потребуется не менее 200 тысяч «штыков», что в 2,5 раза превышает сегодняшнюю численность ФГУП «Охрана» (80 тысяч).

После теракта в «Крокус Сити Холле» Хинштейн заявил, что по закону частные организации, охраняющие объекты массового пребывания людей, должны иметь служебное оружие, однако они не обязаны выставлять вооруженные посты. В связи с этим он выступил с инициативой изменить закон и возложить на частную охрану обязанность обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.