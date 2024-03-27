В Госдуме займутся безопасностью россиян на массовых мероприятиях Володин поручил депутатам проработать усиление безопасности на мероприятиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать вопрос усиления безопасности россиян на массовых мероприятиях, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Поручение адресовано комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по культуре.

Поручим комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий, — сказал на пленарном заседании в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» Володин.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске ворвались вооруженные люди в камуфляжной одежде и открыли огонь по персоналу и посетителям. Нападение произошло перед концертом рок-группы «Пикник» и оркестра «Таврический», когда в помещении находилось множество зрителей. Позже в комплексе начался пожар.

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего во время теракта, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии. Число жертв атаки террористов увеличилось до 140. Telegram-канал Baza сообщает, что пропавшими без вести числятся 95 человек.