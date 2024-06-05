В Госдуме пролили свет на рост ипотечной ставки «Сбера» до 18,2% Депутат Аксаков: ипотечная ставка «Сбера» повысилась до 18,2% объективно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотечная ставка «Сбера» повысилась до 18,2% объективно, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что банк исходит из стоимости денег. По словам депутата, вклады дорожают, поэтому приходится повышать ставки по ипотеке.

Устанавливая такую высокую ставку, «Сбер» исходит из стоимости денег, которые у него формируются. А это деньги вкладчиков. Вклады дорогие, соответственно, объективно вот такая ситуация. Понятно, что многие не будут брать такие дорогие кредиты, — пояснил Аксаков.

Депутат уточнил, что ипотеку продолжат брать люди с высокой заработной платой, которые могут обслужить такие кредиты. Аксаков выразил уверенность, что со временем начнется снижение процентной ставки и кредиты начнут дешеветь.

Это объективное явление не из-за того, что «Сбер» хочет давать дорогие кредиты, а потому что стоимость денег сейчас высокая. Сейчас нет возможности сделать массовую ипотеку более доступной. Есть льготные категории. Льготная ипотека не может быть и не должна быть массовой, — заключил депутат.

Ранее «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта. Минимальная ставка с 5 июня составляет 18,2%. Изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Они не коснутся программ с господдержкой.