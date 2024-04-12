В Госдуме прокомментировали уголовное дело против правнучки Чкалова Депутат Чепа: перед законом все должны быть равны

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Соблюдать закон обязаны все, поэтому справедливо, что против правнучки советского летчика-испытателя Чкалова завели уголовное дело, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, дело заведено из-за призывов Дарьи Богдановой к терроризму.

Но хочу сказать, что перед законом все должны быть равны. Поэтому я думаю, что это будет решать суд, решать следствие. Они учтут все обстоятельства ее заявления. Но еще раз хочу сказать, что соблюдение закона — это непререкаемая вещь, — отметил депутат.

Чепа добавил, что Чкалов — выдающаяся личность, все чтят его память. Валерий Чкалов — Герой Советского Союза, советский летчик-испытатель, который в качестве командира экипажа первым перелетел через Северный полюс. Он беспосадочно преодолел путь из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

Ранее стало известно, что правнучке летчика Чкалова грозит семь лет тюрьмы за призывы бомбить Москву. По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях Дарьи Богдановой. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Если Богданову признают виновной, то ей грозит до семи лет лишения свободы.