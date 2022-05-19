В Госдуме прокомментировали пранк от Вована и Лексуса В Госдуме не удивились циничному отношению к России со стороны Буша-младшего

Джордж Буш-младший / Фото LM Otero/AP/ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что не удивлён отношению Запада к России, в котором сознался экс-президент США Джордж Буш-младший, говорившим с ним от имени украинского лидера Владимира Зеленского российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу). Парламентарий напомнил, что Россию обманули, обещав, что НАТО поменяет свою стратегическую линию.

После развала СССР мы принимали не самые выгодные для себя условия игры, выводили свои базы без получения компенсаций, верили Западу на честное слово, которое, впрочем, оказалось ничего не стоящим, а так они всегда были рады помочь нам захлебнуться, даже поставляли оборудование для уничтожения наших боеголовок и много чего еще, — заявил Чепа.

Как сообщалось, в разговоре с пранкерами Буш прокомментировал переговоры с последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Он сообщил, что Соединённым Штатам нужно было подстраиваться под сложившиеся обстоятельства и обещания по нерасширению НАТО, которые были даны Горбачёву, «не имеют смысла». Кроме того, Буш подтвердил пранкерам, что на Украине действительно работали биолаборатории в рамках программы Пентагона.