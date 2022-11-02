В Госдуме прокомментировали митинги мобилизованных Депутат ГД Соболев: митинги мобилизованных в учебном центре Ульяновской области незаконны

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Виктор Соболев назвал незаконными митинги мобилизованных в учебном центре Ульяновской области из-за невыплаты обещанных 300 тысяч рублей, сообщает URA.RU. Он напомнил, что по решению президента России Владимира Путина рядовому солдату будут регулярно платить 195 тысяч рублей.

Да, я видел эти митинги. Но, по решению президента, с момента призыва по частичной мобилизации и до момента, пока он служит, рядовому солдату будут платить 195 тысяч рублей. Единственная задержка может быть в том, что в Минобороны РФ платят в конце месяца. Поэтому всем всё заплатят. В зависимости от должности могут заплатить и больше, —сказал Соболев.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в воинской части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. По данным канала, призывники собрались на плацу и начали скандировать: «Один за всех — и все за одного!»

Как сообщают источники Telegram-канала, на разбирательства с участниками протеста военные отправили росгвардейцев. Позже силовикам удалось успокоить мобилизованных и убедить в том, что в скором времени они получат выплаты.