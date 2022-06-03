В Госдуме прокомментировали идею ввести скидку на оплату воды Глава комитета Госдумы по ЖКХ не поддержала идею о 50% скидке на воду на время отключения летом

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Председатель комитета Государственной думы по жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская не поддержала идею депутата ЛДПР Василия Власова о предоставлении скидки в 50% на оплату коммунальных услуг в период сезонного отключения горячей воды. Своим мнением она поделилась с редакцией НСН.

По её мнению, для того, чтобы у граждан не возникло необходимости надолго отключать горячую воду, вместо предоставления компенсаций нужно установить счетчики и поменять трубы.

Дело в том, что у многих стоят счетчики, если речь идет о Москве. На автомате будет снижение итогового платежа, вот и все. Далеко не у всех они есть, конечно, но тогда должны не применять норматив в этот период. Это не такая острая проблема, какой она была лет 10–15 назад, — заявила Хованская.

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил Министерству строительства и ЖКХ России предложение о введении скидки 50% на оплату водоснабжения во время летних ремонтных работ. По его словам, во время отключения горячей воды людям приходится нагревать холодную, в результате этого им приходится платить больше за электроэнергию.

В Москве началось плановое отключение горячей воды. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, максимальный срок ограничений составит 10 дней. Ремонтные работы планируется завершить до 1 сентября.