В Госдуме призвали защитить семью солдата Рудакова от угроз Депутат Чепа: семью погибшего в Марьинке солдата нужно обезопасить от угроз

Фото: Социальные сети

Роман Рудаков

Правоохранители должны пресечь звонки с угрозами, поступающие родственникам российского солдата Романа Рудакова, который погиб в Марьинке, оставив перед смертью послание к сослуживцам, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также призвал обеспечить безопасность семьи бойца.

Необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены, — подчеркнул парламентарий.

Он также рассказал, что поступает огромное количество звонков и писем от россиян, которые поддерживают родителей Рудакова и благодарят их за воспитание такого сына.

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке ДНР, где отряд бойца попал в засаду и был окружен. Солдат попросил сослуживцев позаботиться о его родных — матери, сестре и брате. Командир полка, где служил Роман, решил сделать из кирпича, на котором было оставлено послание, памятный знак. Он будет храниться в штабе со знаменем части.

Позже стало известно, что в адрес родственников рядового стали поступать угрозы как в письменной, так и в устной форме. Подобные звонки семья солдата получает в том числе и с украинских номеров.