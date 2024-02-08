В Госдуме призвали запретить вождение в AR-очках Депутат Хамзаев: вождение в очках дополненной реальности нужно запретить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вождение автотранспорта в очках дополненной реальности может быть опасно для водителей, и использование AR-устройств во время движения необходимо запретить, заявил в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев. Он подчеркнул, что никакая электроника не может заменить человеческое зрение в реальном времени.

Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка. <...> Необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения. Здесь играть нельзя, потому что это всегда чьи-то жизни, — пояснил депутат.

Как пишет издание, новая гарнитура Apple Vision Pro отличается тем, что транслирует окружающее пространство на экраны очков, которые дорисовывают перед глазами пользователя иконки приложений, анимированных персонажей и т.д. В Сети уже появляются видеоролики, герои которых управляют автомобилем в гарнитуре.

Руководитель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с изданием согласился, что безопасность дорожного движения должна быть безусловным приоритетом.

У нас обязательно найдутся какие-нибудь чудики, которые смогут что-нибудь такое придумать ради хайпа, ради съемок. <...> Если гаджет будет влиять на безопасность дорожного движения, будет повышать аварийность, то, конечно, надо его использование запретить, — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro, разработанная в США, уже появилась в России. Цена устройства в РФ достигает 900 тысяч рублей, что существенно превышает стоимость в американских магазинах.