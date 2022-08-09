В Госдуме призвали запретить въезд в Россию певице Вайкуле Депутат ГД Кузнецов попросил ФСБ запретить въезд в Россию певице Вайкуле из-за антироссийской позиции

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета пересечения российской границы певице Лайме Вайкуле в связи с ее антироссийской позицией, передает ТАСС. Он напомнил, что 31 июля на концерте в Латвии артистка развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свое отношение к спецоперации РФ».

Лайма Вайкуле является гражданкой Латвии, российского гражданства не имеет. Латвия относится к недружественным РФ странам. Вайкуле своими действиями продемонстрировала свою антироссийскую позицию, — написал в обращении Кузнецов.

Парламентарий также заявил, что в Госдуму в скором времени будет внесен законопроект, призванный ограничить «поддерживающих враждебные государства» иностранцев в возможностях ведения бизнеса в России.

Накануне Кузнецов предложил Бортникову рассмотреть возможность запрета въезда в Россию солистам группы «Би-2». По мнению парламентария, Шура Би-2 (Александр Уман) и Лева Би-2 (Егор или Игорь Бортник) «заняли активно антироссийскую позицию».

Ранее «Известия» опубликовали полный список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. В нем значится 31 человек.