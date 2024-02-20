В Госдуме призвали запретить замораживать эмбрионы вслед за США Депутат Милонов призвал запретить в России замораживание эмбрионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Суд в США признал, что эмбрион является человеком и его замораживание не должно быть разрешено по этическим причинам, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, он является автором аналогичного законопроекта в России.

Я являюсь автором законопроекта, который позволит признать эмбрионы живыми людьми. Сейчас суд США признал очевидный научный факт того, что эмбрион является человеком и его замораживание по этическим соображениям не должно быть разрешено. Замораживать человека нельзя по закону, только в случае его согласия. Есть сумасшедшие, которые, вместо того чтобы спокойно умереть, замораживают свои тушки в холодильниках, но это их личный выбор, — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что «любители заработать» на репродуктивных технологиях отрицают естественный ход вещей и продолжают агитировать на это людей. При этом, как отметил Милонов, в РФ не отказываются от действия подобных технологий. Однако люди должны исходить из «правильных научных дефиниций», в данном случае из того, что «эмбрион — это такой же живой человек», пояснил депутат.

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ признает ЭКО неприемлемым, если при процедуре формируются избыточные эмбрионы, которые за ненадобностью уничтожаются или замораживаются на неопределенный срок. По его словам, такое оплодотворение противоречит христианским представлениями о ценности человеческой жизни.