В Госдуме призвали запретить рекламу, рассчитанную на детей Депутат ГД Чернышов подготовил законопроект о запрете в СМИ рекламы для детей

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Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов предложил запретить демонстрацию в рекламы, нацеленной на детскую аудиторию, сообщает РИА Новости. Речь идет о материалах в интернете, на телевидении и на радио. Парламентарий подготовил соответствующий законопроект и попросил детского омбудсмена Марию Львову-Белову поддержать его.

Разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию, — сказал депутат агентству.

По его мнению, реализация инициативы позволит сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение россиян, привить им ценности разумного потребления, а также укрепить институт семьи.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому запрещается публиковать и распространять контент в средствах массовой информации (СМИ), который причиняет вред здоровью или развитию детей. Закон был принят для создания безопасной среды и «укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков».