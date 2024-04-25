В Госдуме призвали запретить продажу алкоголя в майские праздники Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольных напитков в майские праздники, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отметил, что каждый год в эти дни в стране увеличивается количество водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения, а также растет число отравлений и травм, полученных из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.

Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая, — говорится в обращении.

Депутат выразил уверенность в том, что запрет продажи алкоголя в период майских праздников позволит дополнительно защитить здоровье россиян, а также станет эффективным барьером по «недопущению излишнего потребления алкоголя гражданами в выходные дни». Кроме того, такой запрет на 9 мая будет посылом о бережном и более уважительном отношении к великой дате, памяти и ветеранам.

Ранее депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что акция «Бессмертный полк» в России в 2024 году не будет проходить в очном формате. Как отмечается, решение принято из-за соображений безопасности. «Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов на сайте народной летописи. Также организаторы оказывают помощь пользователям в поиске архивной информации или установлении ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов.