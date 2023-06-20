В Госдуме призвали запретить партию «Яблоко» Депутат ГД Делягин призвал запретить партию «Яблоко» из-за ее антивоенной позиции

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков

Политическая партия «Яблоко» должна быть запрещена на территории РФ, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин. По его словам, которые цитирует Telegram-канал «Осторожно, новости», члены партии поддерживают антивоенные настроения и нарушают отечественные законы.

Почему либералам можно нарушать законы РФ, почему мы с этим миримся, если мы не колония хозяев этих либералов? <...> Как мы хотим, чтобы нас кто-то уважал, когда мы сами себя втаптываем в грязь, позволяя представителям враждебных России сил прямо и безнаказанно игнорировать наши законы в нашей политической системе, — сказал Делягин.

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Кроме этого, депутата возмутил тот факт, что члены «Яблока» якобы называют боевые действия на Украине «войной Путина». Он призвал поскорее разобраться с ситуацией и запретить политическую партию.

Отвечая на вопрос о выплатах военнослужащим, Делягин отметил, что Россия держится на «Кузьмичах, 50-летних мужчинах, воспитанных СССР, а не на либеральных извращениях».

Ранее полиция объявила в розыск бывшего московского муниципального депутата от партии «Яблоко» Анастасию Брюханову. Статья, по которой разыскивают политика, не называется, но известно, что в апреле против Брюхановой возбудили уголовное дело по статье о «фейках об армии» из-за видео о событиях в Буче.