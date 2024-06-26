В Госдуме призвали запретить концерты украинских музыкантов в России Драпеко: в РФ нужно запрещать концерты поддерживающих ВСУ украинских музыкантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Драпеко

В России нужно запрещать концерты украинских музыкантов, поддерживающих ВСУ, предложила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнила, что нужно доказывать причастность таких артистов к спонсированию украинской армии.

Я считаю, что концерты таких музыкантов нужно запрещать. Но вопрос в том, как это делать с точки зрения закона. Необходимо доказывать, что артисты спонсируют ВСУ. Кто у них родственники и где они воюют, это значение не имеет. Потому что там гражданская война, и папа в одной армии, а сын — в другой. Такое встречается очень часто, — пояснила Драпеко.

Парламентарий отметила, что важно дать оценку действиям и высказываниям музыкантов. По ее словам, если вскроется, что артисты поддерживают ВСУ или выступают против проведения специальной военной операции и российской армии, нужно запретить им выступать на территории России.

А вот дать оценку тому, что музыканты сами говорили и делали, нужно. И если вскроется, что артисты действительно донатят ВСУ и выступают против России, против нашей армии, то нужно запрещать их концерты, — заключила Драпеко.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее возмутилась планируемыми гастролями украинских рэп-исполнителей Pupis & Lil Flash$ по России. Она заявила, что поддерживающие ВСУ исполнители готовятся дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге 20 и 21 июля.