В Госдуме призвали заблокировать аккаунты блогера Зубарева Депутат ГД Шолохов призвал заблокировать в России аккаунты блогера Зубарева

Фото: vk/id_zubarefff

Александр Зубарев

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что аккаунты блогера Александра Зубарева должны быть заблокированы в России. По словам депутата, для этого есть все технические возможности, такие источники должны быть признаны нежелательными и запрещены. Ранее в Сети появилось, на котором Забурев ест бургер, заявляя, что он со вкусом «российских младенцев».

То, что у него такое огромное количество подписчиков, это уже вопрос к нашей аудитории, какое общество мы получили за последнее десятилетие и что будет в будущем. К сожалению, любая подобная, эпатажная история вызывает больше интереса, чем какая-то положительная информация. В определенных случаях некоторая насильственность, чтобы ограничивать доступ к просмотру таких видео и таких людей, необходима, — заявил Шолохов.

Народный избранник отметил, что люди, которые смотрят стримы Зубарева и донатят ему, таким образом поддерживают его антироссийскую деятельность.

Если Зубарев будет отправлять деньги на поддержку ВСУ, то получается, что они тоже напрямую поддерживают действия, направленные против твоей страны. И поэтому нам стоит подумать о том, какой контент продолжать смотреть в интернете и как он влияет на людей, — заключил зампред комитета ГД по культуре.

Зубарев живет в Китае, сам же он родом из Донецка, где до сих пор проживает его мать. Ранее блогер, у которого более 7 млн подписчиков в TikTok, во время прямой трансляции обедал в ресторане быстрого питания, и когда один из пользователей спросил, с чем его бургер, то ответил, что он с «российскими немовлятами». В переводе с украинского «немовлята» — «младенцы».

Ранее в Москве двое подростков устроили взрыв у двери квартиры блогера Сергея Симонова. СМИ писали, что мальчишки действовали по заданию украинских кураторов, пообещавших заплатить 12,5 тысячи рублей.