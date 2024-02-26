В Госдуме призвали выставить счет США за взрывы на «Северных потоках» Депутат Арефьев призвал восстанавливать «Северные потоки» за счет США

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Вашингтону нужно выставить счет за диверсию на «Северных потоках», заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, надо думать о том, как восстановить эти газопроводы. Это нужно прежде всего Европе, поскольку у России есть «Сила Сибири», южные потоки и «Турецкий поток», пояснил депутат.

Без Америки здесь в любом случае не могло обойтись... Тот, кто взорвал, за его счет и надо восстанавливать эти газопроводы. Вопроса о том, кто это сделал, давно уже не существует. Виновный должен предстать перед Международным судом. Другого решения в этом вопросе нет, тем более самому Евросоюзу оно необходимо, — считает Арефьев.

Ранее полиция Дании сообщила, что приостанавливает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». Как отметили в ведомстве, оснований для дальнейшего расследования нет.

В начале февраля прокуратура Швеции также прекратила расследование дела о диверсии на газопроводах в Балтийском море. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.

Как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, Швеция закрыла расследование теракта на «Северных потоках» из-за вступления в НАТО. По его словам, на фоне присоединения к Альянсу Стокгольм не может рассказать правду об участии США во взрывах.