В Госдуме призвали выделить деньги на ремонт шоссе в Чувашии Депутат Федоров: надо выделить деньги на достройку Марпосадского шоссе в Чувашии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо выделить средства для завершения строительства шоссе в Чувашии, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. При этом депутат, комментируя закупку мебели почти на 200 млн рублей правительством республики, подчеркнул, что это разные назначения расходов.

Я бы не связывал ремонт шоссе и ремонт помещения мэрии, это все-таки разные статьи расходов. Когда утверждался бюджет соответствующей области муниципалитета, федеральный, там деньги распределялись в соответствии с нуждами, — пояснил Федоров.

Он указал, что если произошла смена назначения статьи расходов, то это нарушение. В таком случае нужно менять устанавливающие документы по поводу расходования средств, чтобы сделать все по закону, добавил Федоров.

А так ремонт шоссе и покупка мебели — это разные вещи, считает депутат. Он подчеркнул, что в здании регионального правительства может быть действительно очень ветхая мебель. Однако, по его мнению, можно изучить соответствие потраченной суммы и нужд здания.

Что касается строительства дороги, тут, безусловно, нужно организовать ремонтные работы. Я так понимаю, что на ремонт дороги было заложено несколько миллиардов как минимум. Почему денег не хватило, не знаю, в этом нужно разобраться. Возможно, кто-то ошибся в расчетах, если необходимой суммы не хватало изначально из-за инфляции, например, то нужно статьи расходов пересмотреть, — заключил Федоров.

Ранее Telegram-канала Mash сообщил, что правительство Чувашии закупило мебель на более чем 200 млн рублей. По его данным, примерно столько не хватило для ремонта Марпосадского шоссе в Чебоксарах. Отмечается, что чувашские чиновники заказали столы по 300 тысяч рублей и диваны по 70 тысяч рублей. Кроме того, пишет канал, региональный кабмин закупил по двойному тарифу 218 кресел.

В начале декабря бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также организации неправомерного оборота средств платежей. Он «из корыстной и личной заинтересованности» заключил контракт на разработку проекта по капитальному ремонту и обслуживанию одной из дорог в Чебоксарах с компанией, которую возглавлял его знакомый. Однако по факту эта фирма не отвечала требованиям тендера. Ущерб региональному бюджету оценили в более чем 7 млн рублей.